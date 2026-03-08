Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.0°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Padre intentó matar con un cuchillo a sus dos hijos menores en Pirque

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Las víctimas, de 8 y 13 años, fueron auxiliadas por sus abuelos maternos, quienes también resultaron heridos.

La policía señaló que el ataque fue motivado por problemas personales con su expareja.

Padre intentó matar con un cuchillo a sus dos hijos menores en Pirque
 ATON (Referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un parricidio frustrado se registró en la comuna de Pirque, donde un hombre atacó a sus dos hijos menores de edad, de 8 y 13 años, con un arma cortopunzante.

De acuerdo a información preliminar, en el lugar se encontraban cuatro personas lesionadas: los menores y sus dos abuelos maternos, cuyo ataque habría ocurrido bajo el contexto de problemas personales entre el imputado y su expareja.

La comisaria Carla Alarcón, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, detalló que "el padre de ambos menores, motivado por problemas con su expareja y celos, y previas amenazas de muerte dirigidas hacia sus hijos, premunido con un arma cortante tipo cuchillo, atacó a ambos menores, quienes fueron auxiliados por familiares que se encontraban en el lugar".

Tras el hecho, el sujeto se auto infirió una herida cortante en la zona cervical anterior, por lo que fue trasladado al Hospital Sótero del Río, donde se encuentra estable y fuera de riesgo vital. En tanto, los menores fueron atendidos por personal médico y se encuentran de alta médica.

El agresor se encuentre en calidad de aprehendido y a la espera del control de detención.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada