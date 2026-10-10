PDI Antofagasta incautó 128 mil cartones de cigarrillos y detuvo a dos personas por contrabando

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Antofagasta de la PDI detuvo a dos personas por los delitos de contrabando e infracción a la Ordenanza de Aduanas luego de interceptar dos camiones que transportaban una millonaria carga de cigarrillos ingresados de manera ilegal a Chile.

Se trata de una investigación, denominada "Operación Extensión", que se realizó en coordinación con el Ministerio Público y permitió establecer que una organización criminal transnacional coordinaba el traslado terrestre de la mercancía desde la zona norte hasta la Región Metropolitana, donde se pretendía comercializar de manera ilegal.

Las diligencias permitieron ubicar a los vehículos transportistas en la Región de Atacama, cerca de 40 kilómetros al norte de Chañaral, donde fue controlado y detenido el conductor de un camión de alto tonelaje; mientras que la segunda fiscalización se realizó a 15 kilometros al sur, donde los oficiales interceptaron otro camión y detuvieron a su chofer.

Como resultado, la policía civil incautó más de 128 mil cartones de cigarrillos, avaluados en aproximadamente 384 millones de pesos en el mercado informal, además de los camiones y sus respectivos remolques, cuatro teléfonos celulares y 910 mil pesos en efectivo.

Los detectives detallaron que los detenidos corresponden a dos adultos, uno de nacionalidad chilena y otro de Bolivia, y que el avalúo total de las especies incautadas fue de 3.996 millones de pesos.

Los imputados pasaron a control de detención, y su audiencia de formalización quedó fijada para este domingo 11 de octubre.