PDI incautó más de 400 plantas de marihuana en Ercilla

Un operativo encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Ercilla, con apoyo de Carabineros de Chile y brigadas militares, permitió la detención de un sujeto y la incautación de más de 400 plantas de marihuana, además de droga elaborada, armamento y municiones.

Durante el allanamiento, se encontró un cultivo de cannabis sativa, junto con droga ya procesada y lista para su distribución. A esto se suma el hallazgo de armamento de alto poder de fuego.

El subprefecto de la PDI, Rodrigo Rivera, detalló que entre las especies incautadas había "plantas de cannabis sativa, armamento largo, una subametralladora artesanal, una hechiza artesanal y un revólver con munición calibre .57 o .357"

Que según explicó Rivera, eran utilizados para, "la comisión de delitos de robo con intimidación".

De acuerdo con los primeros antecedentes, no se descarta la participación del sujeto detenido en otros hechos de violencia registrados en la macrozona sur, por lo que las diligencias continúan para establecer eventuales conexiones.

El imputado será presentado ante la justicia durante las próximas horas, instancia en la que el Ministerio Público podría solicitar medidas cautelares de mayor intensidad.