Tópicos: País | Policial

Persecución terminó con carabinera lesionada: Patrulla fue chocada por conductor ebrio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tres delincuentes resultaron detenidos por receptación de un vehículo con encargo por robo.

La funcionaria policial sufrió lesiones de mediana gravedad.

 ATON (referencial)
Una carabinera resultó lesionada en el marco de una persecución a un automóvil con encargo vigente por robo, luego que una patrulla fuera impactada por un conductor ebrio.

Como explicó el teniente Christopher Castillo, los funcionarios "se percatan de un vehículo que mantenía un encargo por robo, se inicia un seguimiento controlado en el sector de Pajaritos y a la altura del kilómetro 700 este vehículo revienta sus dos neumáticos, pierde el control y fueron fiscalizados por los funcionarios policiales. A raíz de esa fiscalización, se mantienen tres imputados por el delito de receptación".

"Un segundo vehículo, donde su conductor lo hacía en estado de ebriedad, colisiona por la parte posterior, lesionando a una carabinera", precisó.

La afectada fue trasladada al Hospital de Carabineros, donde está siendo tratada por lesiones de mediana gravedad.

Los detenidos son todos chilenos, uno de 18 y dos de 17 años, todos con antecedentes y uno de ellos con una orden vigente de detención, mientras que el conductor del segundo vehículo tiene 37 años y no tiene antecedentes policiales.

