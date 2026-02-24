Persecución terminó con cuatro detenidos y una patrulla municipal volcada en Ñuñoa

Cuatro sujetos fueron detenidos en La Florida tras una persecución iniciada en Ñuñoa y que terminó con una patrulla municipal volcada.

Como explicó el subteniente Daniel Luengo, "es un procedimiento que empieza en la comuna de Ñuñoa y que gracias al trabajo coordinado y sistematizado entre Carabineros y la municipalidad de Ñuñoa dan con un vehículo que tiene un encargo por robo vigente, se inicia un seguimiento que termina en La Florida y que da como resultado cuatro detenidos, tres antisociales menores de edad y un mayor de edad, que están ahora puestos a disposición del Ministerio Público".

"Un vehículo municipal de la comuna de Ñuñoa resultó volcado, pero afortunadamente no registramos lesionados", detalló.

Además de la recuperación del vehículo, que fue usado para cometer encerronas en Las Condes, se logró incautar un arma de fuego.