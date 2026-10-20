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Tópicos: País | Policial

Presunta balacera dejó a dos hombres heridos en Alto Hospicio

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Carabineros indaga una presunta balacera que dejó a dos hombres lesionados la noche de este martes en la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.

Las víctimas, supuestamente de nacionalidad extranjera, presentan impactos de bala en varias partes del cuerpo, por lo que fueron trasladadas hasta el Hospital de Alto Hospicio.

Un hecho similar se registró la noche del lunes, cuando un ciudadano colombiano falleció en el mismo recinto asistencial tras recibir una decena de disparos.

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