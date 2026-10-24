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Tópicos: País | Policial

Protesta de barristas por muerte en el estallido dejó tres detenidos en Maipú

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Fue coordinada por redes sociales en homenaje a Alex Núñez, fallecido en 2019 tras sufrir una golpiza por parte de Carabineros.

La congregación derivó en desórdenes y ataques con pirotecnia y objetos contundentes contra la policía.

Protesta de barristas por muerte en el estallido dejó tres detenidos en Maipú
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Se investiga si esta manifestación está ligada a la quema de una micro del sistema Red en Conchalí.

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Tres personas resultaron detenidas por arrojar diversos fuegos de artificio y objetos contundentes contra personal de Carabineros en la capitalina comuna de Maipú la noche de este viernes.

Los desórdenes se concentraron en la intersección de Avenida Pajaritos con Isabel Riquelme, donde se realizó una convocatoria -difundida por redes sociales- de barristas del Club Social y Deportivo Colo-Colo.

La manifestación se realizó en recuerdo de Alex Núñez, hombre de 39 años que falleció el 23 de octubre de 2019 tras sufrir una golpiza de parte de carabineros en pleno estallido social.

Frente al actuar de la turba, efectivos de la 29ª Comisaría de La Farfana, en conjunto con personal de Control de Orden Público (COP), procedieron a intervenir el sector para dispersar a los manifestantes y normalizar el tránsito vehicular, empleando carros lanzagua y gases lacrimógenos.

"En los momentos en que nos encontrábamos en la prevención de la comisión de ilícitos, los individuos, desde una parte parapetada, aprovechando la oscuridad y la lejanía del sector donde se encontraba Carabineros, comenzaron a lanzar fuegos artificiales", detalló el mayor Luis Segura.

Debido a esto, "personal territorial y especializado de Control de Orden Público procedió para que estos individuos huyeran del lugar aplicando los protocolos respectivos, lanzando agua-lluvia como asimismo gases lacrimógenos".

"A raíz de este operativo policial, se logró la detención de tres individuos, dos hombres y una mujer, todos ciudadanos chilenos", informó el uniformado, revelando también que algunos de los imputados cuentan con prontuario policial por distintos delitos.

El procedimiento concluyó sin civiles ni funcionarios policiales heridos, no obstante, las autoridades indagan si esta manifestación guarda relación con lo ocurrido la noche previa en la comuna de Conchalí, donde un bus del sistema Red fue quemada por un grupo de desconocidos.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes.

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