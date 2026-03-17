Quillota: Cuidador mató un ladrón de paltas

Con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional quedó el cuidador de una parcela de la comuna de Quillota que el sábado disparó y dio muerte a uno de dos delincuentes que entraron al predio a robar paltas.

Según la Fiscalía, el día de los hechos, la pareja del trabajador se percató de la presencia de los delincuentes, le avisó a su cónyuge y éste salió a enfrentarlos con una escopeta debidamente inscrita por el dueño.

Luego de dos disparos de advertencia, baleó a uno de los sujetos, que se abalanzó sobre él.

El cuidador "se dirigió a este sector (de la parcela), que está en el fondo de la propiedad, y observó a los dos sujetos, les pidió que se retiraran, efectuó un disparo al aire de advertencia, pero estos no depusieron su actitud", relató el fiscal César Astudillo.

El trabajador "efectuó un segundo disparo, que tampoco depuso la acción".

Sin embargo, "uno de los sujetos -que es quien resulta fallecido- cayó de una parte alta de donde estaba sustrayendo paltas y, conforme a los antecedentes de la investigación, intentó abalanzarse sobre el cuidador, quien efectuó un tercer disparo, que puso término a la vida de este sujeto".

Con los antecedentes hasta ahora reunidos, "queda claro que el autor de los disparos fue el cuidador del predio, por lo cual fue formalizado por homicidio simple, pero se ha tenido en vista el contexto en que ello ocurrió: dos sujetos que ingresan a robar y la actuación que el imputado, cuidador de estos frutos, realizó", indicó Astudillo.

El tribunal concedió un plazo de investigación de 120 días, durante el cual se deberá establecer si hubo o no legítima defensa.