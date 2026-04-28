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Tópicos: País | Policial | Robo bancos

Antes de que alcanzara a actuar, delincuente armado fue reducido en una sucursal bancaria

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hecho ocurrió en dependencias del Mall Arauco Maipú.

Antes de que alcanzara a actuar, delincuente armado fue reducido en una sucursal bancaria
 Emol

El sujeto no registra antecedentes penales.

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Un delincuente armado fue reducido este martes por Carabineros al interior de una sucursal del Banco Falabella ubicada en el Mall Arauco Maipú.

Según explicó Carabineros, clientes se percataron de la actitud sospechosa de sujeto y dieron la alerta. Providencialmente, dos funcionarios policiales redujeron al antisocial antes de que alcanzara a concretar sus fines.

"Al momento de la fiscalización, este individuo intentó huir, por lo cual fue reducido. Después de un forcejeo y una reducción, se logró incautar desde sus vestimentas un arma de fogueo modificada, apta para el disparo, que mantenía cuatro cartuchos 9 milímetros listos para ser utilizados", relató el mayor Luis Segura, de la 29a Comisaría de Carabineros, La Farfana.

El detenido es chileno y no registra antecedentes penales. Mañana miércoles quedará a disposición de la Justicia.

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