Carabineros frustró robo a sucursal de BancoEstado en Ñuñoa

Un operativo policial culminó este lunes con la detención de cinco sujetos tras un intento de robo a una sucursal de BancoEstado ubicada en Avenida Vicuña Mackenna, en la comuna de Ñuñoa.

La rápida activación de los sistemas de vigilancia interna permitió que personal de Carabineros frustrara el atraco y capturara a los implicados dentro del mismo recinto bancario.

El hecho se registró cuando las dependencias se encontraban cerradas al público, circunstancia que el grupo delictual utilizó para ingresar provisto de diversos elementos y herramientas destinados a vulnerar los accesos de la sucursal.

La detección del ingreso a través de las cámaras de seguridad del establecimiento fue determinante para evitar la concreción del asalto.

El operativo contó con el despliegue inmediato de efectivos del GOPE, de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) y de un helicóptero institucional. (FOTO: ATON)

Hasta el lugar concurrió personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), sumado al apoyo aéreo de un helicóptero institucional.

El cerco desplegado en torno al recinto facilitó la reducción y captura de los cinco individuos.

En tanto, las pesquisas buscan determinar si existieron más participantes en la banda delictual y si algún sospechoso logró escapar con dinero sustraído desde las bóvedas antes del arribo de los uniformados.