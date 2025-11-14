Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Carabineros busca a responsables de tour delictual en La Florida

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Personal de Carabineros está en busca de un grupo de cinco delincuentes que realizó un tour delictual durante las últimas horas, en la comuna de La Florida.

Según información preliminar, inicialmente la banda asaltó a dos parejas afuera de una sanguchería en Avenida La Florida, quitándoles sus vehículos y sus teléfonos celulares, así como otras pertenencias.

Luego, se trasladaron hasta Vista Hermosa, donde intentaron robar otro vehículo, pero el conductor aceleró y terminó volcando, lo que finalmente impidió el atraco. También existen antecedentes de que trataron de sustraer un tercer auto en Avenida Colombia.

