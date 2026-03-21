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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Carabineros desbarató a banda dedicada a las encerronas en la RM

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Ocho detenidos, todos de nacionalidad chilena y mayores de edad, dejó el operativo del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) junto a Fiscalía.

Están vinculados a delitos por ley de control de armas, ley de drogas, receptación y contrabando.

Carabineros desbarató a banda dedicada a las encerronas en la RM
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El Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros, junto al Ministerio Público, concretó el desbaratamiento de una banda dedicada al robo de vehículos en la modalidad encerrona en la Región Metropolitana.

De acuerdo a información policial, al menos nueve domicilios ubicados en la zona norte de la capital fueron allanados, lo que resultó con ocho detenidos, todos de nacionalidad chilena y mayores de edad.

Lo anterior, por presuntos delitos que los vinculaban a la ley de control de armas, ley de drogas, receptación y contrabando.

La investigación, estableció que la banda operaba en sectores norte y oriente de la Región Metropolitana, vinculándose a por lo menos 20 delitos de "encerrona".

"Es una banda bastante peligrosa, ya que incluso han disparado a personas y, además, se han apoderado de diversos vehículos tanto en la zona norte como en la zona oriente de la Región Metropolitana", señaló el fiscal José Morales, de la Fiscalía Centro Norte.

Por otro lado, uno de los detenidos es investigado por un enfrentamiento con un funcionario de Policía de Investigaciones, quien frustró uno de sus delitos.

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