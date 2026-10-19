Carabineros desbarató desarmaduría clandestina de vehículos robados

Un procedimiento de Carabineros por un violento robo de vehículo culminó en el desabaratamiento de un taller clandestino que desarmaba automóviles sustraídos en la comuna de Quilicura.

Los hechos comenzaron cuando una víctima sufrió el robo de un auto -un Mercedes Benz modelo A200- perteneciente a la empresa a la que trabajaba. Tras ello, acudió a un cuartel para ingresar la denuncia y hacer un seguimiento policial del vehículo, pues tenía un GPS instalado.

Gracias a ello, personal del Servicio de Eencargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros (SEBV) persiguió al móvil junto con la víctima y descubrió el local ilícito, que tenía al menos otros siete vehículos con encargo vigente por robo que eran desarmados.

También se incautaron patentes falsificadas y robadas de funcionamiento del recinto, elementos para clonar y desarmar vehículos y una máquina usada para modificar el número de chasis.

Por último, se detuvo a una persona sin antecedentes policiales que trabajaba como presunto mecánico.

"Este fue un procedimiento exitoso iniciado en plena coordinación con una víctima y se realiza todo un seguimiento al vehículo, dado que tenía un dispositivo GPS instalado y el afectado poseía la ubicación del móvil", explicó el teniente Fabián Lagos, del SEBV de Carabineros.

"Gracias a esto y a la coordinación con la unidad territorial, llegamos hasta este lugar, donde estamos procediendo a la recuperación del vehículo y percatándonos que se mantenían otros siete automóviles sustraídos acá", agregó.