Andrés Palma: El Gobierno debe asumir que hoy sí hay crisis y no el año pasado

El economista Andrés Palma, integrante del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, cuestionó los primeros siete meses de gestión económica de la Administración de José Antonio Kast y llamó al Gobierno a asumir que "hoy sí estamos en una crisis" y no el año pasado.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el exministro de Planificación y Cooperación aseguró que había "cierta expectativa de que este iba a ser un buen año, pero todo indica que las cosas no van por buen camino", enfatizando que las proyecciones de crecimiento del 3% o 4% no se cumplirán "en ningún caso".

"Lo que uno quisiera es que hubiera una reflexión y una autocrítica del Gobierno y entender que el país hoy día sí está en una crisis, no como ellos anunciaban el año pasado, y ante una crisis se requieren acuerdos nacionales", aseveró.

El académico de la Universidad de Santiago apuntó que "la economía va para abajo" debido a los vaivenes internacionales derivados de los bombardeos ordenados por Donald Trump en Irán, pero también porque La Moneda cometió un error crucial a nivel interno al no contener el precio de los combustibles.

"Hubo una decisión que tomó el Gobierno, que nosotros consideramos que es muy delicada, que fue no utilizar el Mepco desde marzo, lo que cambió totalmente las expectativas. La gente empezó a actuar como que íbamos a tener más inflación y a decir 'no vamos a tomar decisiones de inversión todavía'. En lugar de dar certezas, dio incertidumbre".

"Los grandes inversionistas están buscando otros mercados"

Palma planteó que actualmente "está ocurriendo un fenómeno que a nosotros nos llama mucho la atención: el precio del cobre está más alto que nunca, y eso significa un gran ingreso de divisas para el país, y el tipo de cambio no baja. Si el tipo de cambio no baja y el precio del cobre está tan alto, quiere decir que están saliendo muchos recursos del país".

"Nosotros creemos que, efectivamente, los grandes inversionistas están buscando otros mercados porque ya no crece su mercado en Chile. Entonces, ¿cuáles son los mercados que pueden crecer? Los que tienen que ver con infraestructura, con construcción, con turismo. Y al mismo tiempo vemos que el país no está haciendo el mayor esfuerzo en esas áreas", apuntó.

Según el economista, "la Ley de Presupuesto que ha presentado el Gobierno y la gestión actual deja mucho que desear justamente en el área vivienda, en el área obras públicas, y el Presupuesto que viene tampoco está centrado en generar empleo".

"Nuestro análisis es que todo este pesimismo que se ha instalado ha generado pérdidas de empleo; más de 200 mil empleos desde que empezó el Gobierno se han eliminado. Ese escenario nos hace pensar que debió haber en la Ley de Presupuesto y en la gestión del Gobierno un énfasis mucho mayor en aquellas actividades que generan empleo y que no están siendo suficientemente enfatizadas", aseveró.