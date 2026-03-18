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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Concepción: Cae banda que utilizaba inédito "programador de llaves" para robar autos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El dispositivo, importado del extranjero, les permitía crear una llave del vehículo en menos de un minuto y sustraerlo sin levantar sospechas.

Concepción: Cae banda que utilizaba inédito
 Carabineros Región del Biobío.

Carabineros informó que el líder de la organización criminal operaba desde la cárcel.

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Una investigación conjunta -entre Carabineros y la Fiscalía- permitió desarticular una banda criminal especializada en el robo de vehículos, que operaba en el Gran Concepción (Región del Biobío), cuyo modus operandi destacaba por el uso de un inédito método tecnológico.

Según antecedentes de la indagatoria, los delincuentes adquirieron -en el extranjero- un dispositivo conocido como "programador de llaves", herramienta que les permitía abrir los vehículos al generar una copia exacta de la llave en menos de 60 segundos.

De esta manera, los miembros de la banda lograban encender el automóvil y huir del lugar rápidamente, sin levantar sospechas. Se estima que al menos 30 vehículos fueron sustraídos por los antisociales, principalmente en estacionamientos de centros comerciales.

"Carabineros logró identificar a esta banda, vincularla a los hechos delictivos y, a través del trabajo con la Fiscalía, se concretó este procedimiento en las comunas de Hualpén y Tomé, en las cuales se generó la intervención o allanamiento de inmuebles", informó el coronel Luis Rosas de Carabineros.

"Se logró la detención de siete personas, la recuperación de vehículos e incautación de drogas, de armas de fuego y de aire comprimido, que utilizaba esta organización para la comisión de los delitos", agregó el jefe de operaciones de la Octava Zona Policial.

El oficial agregó que el líder de la banda coordinaba los robos desde la cárcel donde de encuentra recluido por su participación en un homicidio ocurrido en un local clandestino de Concepción.

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