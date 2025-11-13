Conductor sufrió brutal golpiza durante el robo de su auto en Conchalí

Un grupo de delincuentes propinó una brutal golpiza a un hombre de 45 años para quitarle su vehículo mientras llegaba a su casa, en la comuna de Conchalí, la madrugada de este jueves.

Según el relato de la víctima, al detenerse en el domicilio de calle Sur, estos sujetos usaron las empuñaduras de sus armas para agredirlo y le hicieron cortes en la cabeza que obligaron a ponerle 16 puntos.

"Estacioné afuera de mi casa y no me di ni cuenta cuando se bajaron unos tipos de un auto -uno con una pistola- y me empezaron a golpear y a pedirme que les pasara las llaves de la camioneta. Con el forcejeo y con el pantalón que ando trayendo, me es difícil meter la mano al bolsillo, entonces uno de ellos me empezó a asfixiar por detrás", agregó el afectado.

Poco después, y muy cerca de esa calle, una mujer sufrió un intento de encerrona, el cual fue frustrado por su esposo, que circulaba en otro vehículo adelante de ella.

Al percatarse del asalto, el marido de esta víctima retrocedió y embistió el auto de los delincuentes, provocando que estos huyeran del lugar.

Por la proximidad con el primer sitio del suceso, no se descarta que la misma banda estuviera detrás de este intento de robo.