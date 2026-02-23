Cuatro detenidos dejó violento robo de vehículo en Renca

Cuatro sujetos fueron detenidos por un robo violento de automóvil durante este domingo en la comuna de Renca, donde la víctima fue herido en la espalda con un arma cortopunzante.

Según relató el teniente Nicolás Sepúlveda, "una persona adulta es víctima de un robo con violencia en su vehículo motorizado, donde es abordado por cuatro individuos, los cuales sustraen el vehículo y lo lesionan con un arma cortopunzante, con una herida en su espalda. Posteriormente se traslada a la Séptima Comisaría de Renca, donde se encontraba acogiéndose la denuncia, y en manera paralela, personal policial en un patrullaje preventivo divisa este vehículo, el que se encontraba realizando delitos de robo con sorpresa a los transeúntes que se encontraban en el lugar".

Se trata de tres sujetos chilenos y un colombiano, uno de ellos con una orden de detención pendiente por el delito de receptación.