Delincuentes armados robaron un Audi de 40 millones en servicentro de Vitacura

Durante la madrugada de este jueves, se registró un robo en un servicentro Aramco ubicado en la intersección de Luis Pasteur con la rotonda Carol Urzúa, en la comuna de Vitacura. Una pareja que se encontraba estacionada fue interceptada por al menos cuatro sujetos encapuchados que descendieron de un SUV gris.

Los delincuentes intimidaron al conductor con armas de fuego para obligarlo a descender de su Audi Q3, avaluado en 40 millones de pesos.

En medio del asalto, también agredieron a la acompañante, golpeándola en la cabeza para sustraerle sus objetos de valor, antes de huir en ambos vehículos. Gracias a la geolocalización de un celular robado, el automóvil fue encontrado abandonado y sin ocupantes en la comuna de Colina.