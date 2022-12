Detectives frustraron "encerrona" afuera de jardín infantil de La Florida

Dos funcionarios de la PDI lograron frustrar una "encerrona" protagonizada por al menos cuatro delincuentes armados al exterior de un jardín infantil en La Florida.

Las víctimas fueron una pareja que ingresaba a su vehículo tras dejar a su hija dentro del establecimiento, ubicado en Donizetti con Monteverdi, cuando fueron interceptados por el grupo.

Los sujetos los obligaron a descender y golpearon al hombre; fue entonces que los detectives -que también son apoderados del jardín- se percataron del asalto e intervinieron.

"Al momento de la detención, se efectúan dos disparos por parte de uno de los oficiales a los sujetos que se encontraban armados", lo que causó que dos de ellos huyeran del lugar, indicó el subprefecto Jorge Abate, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, a la que pertenece uno de los funcionarios.

El detective agregó que "en el interior del vehículo rojo que iba a ser sustraído se encuentra un arma de fuego, la cual va a ser periciada por personal del Laboratorio de Criminalística".

Posteriormente, el padre de la mujer reveló que ella "me llamó y me informó que la habían asaltado (...) me cuenta que dos de ellos golpearon a mi yerno un poco, lo apuntaron con una pistola".

"Gracias a dios dos apoderados del jardín, que pertenecen a la PDI, se percataron de la situación y actuaron rápidamente, y por lo menos redujeron a dos de ellos", añadió.