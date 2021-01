Detienen a adolescente acusado de protagonizar dos robos de vehículos este miércoles

Tras una extensa persecución, Carabineros capturó a un adolescente de 16 años acusado de protagonizar dos robos con intimidación de vehículos esta tarde en la ciudad de Santiago.

Un menor de 16 protagonizó 2 encerronas, primero en Conchali y luego en Lo Barnechea dónde robó un vehículo Volvo. Luego de una persecución, que terminó en Renca, fue detenido por Carabineros. #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/fnEKf4dYiF — Felipe Cofré (@_felipecofre) January 20, 2021

Según lo informado por la policía militarizada, el menor, mediante la técnica delictiva de "la encerrona", asaltó, en compañía de un segundo delincuente, a un automovilista en la esquina de Pedro Fontova con Tortel, en Conchalí.

Posteriormente, se dirigió a Lo Barnechea, comuna donde -esta vez en solitario- interceptó, amenazó y golpeó a una conductora, para luego huir con su automóvil.

"Me empezó a apuntar y a pegarle al vidrio (...) Abrí la puerta, agarré mi cartera y el tipo, apuntándome con la pistola, me la quitó, me pegó un golpe y se llevó el auto", relató la última víctima.

Personal de la 53a Comisaría de Carabineros se percató del atraco y comenzó una persecución por varias arterias y autopistas de la capital, incluidas Vespucio Norte y la Ruta 5.

El operativo terminó en la intersección de General Velásquez con Cardenal Caro, en Renca, con la detención del menor.