Detienen a otros tres integrantes de la banda "Los Kilimanjaro"

Por tercera vez en la semana integrantes de la banda "Los Kilimanjaro", que se dedica al robo de vehículos mediante encerronas, fueron detenidos por Carabineros.

Uno de sus miembros fue detenido a inicios de la semana, mientras que durante la noche del jueves otros cuatro adolescentes de esta misma agrupación fueron capturados tras robar tres autos y un servicentro.

Esta vez fueron otros tres los detenidos vinculados a la banda, aunque no tendrían relación directa con los asaltos, pues se trata de la abuela y dos tíos de los integrantes del grupo delictual, quienes guardaban en sus casas algunos de los autos que este grupo había robado.

A raíz de esto, cuatro autos fueron recuperados, dos de ellos de alta gama, junto a tres motocicletas pertenecientes a una deportista nacional.

La afectada, Michelle Collier, relató el asalto que sufrió el pasado 21 de diciembre y agradeció la recuperación de sus motocicletas, porque son de la escuela donde los más pequeños se inician en el motocross.

"Fui interceptada en la Ruta 5 Norte, en la caletera de la salida de Lo Marcoleta, cerca de Quilicura. Me cruzaron una camioneta y me intimidaron con armas de fuego y me bajaron de la camioneta y me la robaron con tres motos arriba y con toda la indumentaria que ocupamos para la escuela", dijo la deportista.

"Muy agradecida porque es difícil encontrar estas motos, que son deportivas, que no tienen una patente asociada", agregó.

Los tres detenidos de esta jornada pasarán a control de detención por receptación este sábado, mientras que tres de los cuatro adolescentes detenidos el jueves quedaron con arresto domiciliario total y el otro con internación provisoria.