Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago20.1°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Dos detenidos dejó persecución por vehículo robado en Quilicura

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Personal de Carabineros logró recuperar una camioneta robada en Quilicura, tras una persecución que terminó con dos detenidos.

El teniente Alex Cifuentes detalló que "en la comuna de Quilicura se adoptó un procedimiento policial donde personal de Carabineros logra divisar un vehículo que aparentemente mantenía sus placas patentes adulteradas, circunstancia en que se inicia un seguimiento controlado, llegando a una intersección donde se mantiene una colisión, descendiendo personal policial del vehículo, procediendo a la detención de un hombre adulto y una mujer adulta, realizando un registro en el interior del vehículo, logrando incautar distintos armamentos y munición".

Síguenos en Google News
Las + leídas