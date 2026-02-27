Tabilo tras vencer a Tirante: Muy feliz por cómo terminé jugando, salí con todo

Alejandro Tabilo (42° ATP) celebró su clasificación a cuartos de final del Chile Open tras su remontada al argentino Thiago Tirante (76°), evidenciando la alegría de haber revertido el marcador con un gran despertar a partir del segundo set.

"Me sentí un poquito después del primer set, cansado, más en los ojos. Dije 'la única manera de ganar esto es saliendo a jugar fuerte' y menos mal empezó a salir todo. Muy, muy feliz. Más feliz con cómo terminé jugando, fue increíble. Salí a jugar con todo. Agarré la derecha de Fernando (González) y empecé a tirar todo", reconoció en diálogo con TNT Sports.

"De hecho, justo antes del partido estuve hablando mucho con Germán (Gaich, su entrenador) y dijimos que en el segundo íbamos a estar variando mucho en el saque", sumó.

"En el primero no me sentí tan cómodo. De entrada, sentía que igual me estaba haciendo mover mucho. En el segundo me metí con todo; sé que devuelvo muy bien, así que me lancé con todo. Empecé a tener esa confianza y traté de no soltar eso. Eso hizo la diferencia, le puse demasiada presión en el saque y empezó a no pegarle tan fuerte como en el primero", añadió", añadió "Jano".

Con esto, Tabilo avanzó a cuartos de final, donde este viernes enfrentará a Sebastián Báez (52°), verdugo de Cristian Garin (93°), no antes de las 20:00 horas.

Sobre el duelo ante el trasandino, sostuvo: "Espero que lleguen todos a apoyar, lo voy a necesitar muchísimo, igual que con Tirante, que me ayudó mucho a salir de esto. Muy feliz de poder jugar en frente de todos ustedes. Traté de animarme mucho con el público. Cuando empecé a jugar mucho mejor y empecé a encontrar los tiros, traté de usarlo mucho para no bajar y me funcionó. Le agradezco mucho al público que nunca se rindió".