Tópicos: Mundo | China

EE.UU. asegura que China usa observatorios en América Latina como centros de inteligencia militar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La investigación identificó al menos 11 instalaciones espaciales con lazos al gigante asiático en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Venezuela.

China buscaría potenciar la capacidad de combate del Ejército Popular de Liberación (EPL).

EE.UU. asegura que China usa observatorios en América Latina como centros de inteligencia militar
 Pexels (referencial)
Una investigación del Comité sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino aseguró que el gigante asiático usa observatorios como centros de inteligencia militar en diversos países, incluyendo a Chile.

De acuerdo al documento, consignado por Emol, China "está utilizando infraestructura en América Latina para avanzar en sus capacidades espaciales y en la recopilación de inteligencia".

"Gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de los satélites en los cielos sobre nosotros, y es por eso que las operaciones espaciales de China son motivo de grave preocupación", recalcan.

John Moolenaar, presidente del Comité, planteó que "China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en América Latina para promover su agenda y socavar a Estados Unidos en el espacio".

"El presidente Trump ha actuado con decisión para enfrentar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental, y nuestros aliados deberían actuar con prontitud siguiendo las recomendaciones de este informe para detener la expansión de la infraestructura espacial de China", insistió.

La investigación identificó al menos 11 instalaciones espaciales con lazos a China en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Venezuela, red que es usada para recopilar inteligencia, y potenciar la capacidad de combate del Ejército Popular de Liberación (EPL).

