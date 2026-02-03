Internación provisoria para adolescentes por violento asalto a conductora de 85 años

Una persecución policial que se extendió por diversas comunas de la Región Metropolitana culminó este martes con la detención de dos adolescentes de 17 años, acusados de participar en un violento portonazo contra una anciana conductora de 85 años.

El procedimiento se inició en la comuna de Lo Espejo, cuando la Central de Comunicaciones de Carabineros alertó sobre el tránsito de un vehículo Chevrolet que mantenía encargo por robo y que había sido utilizado en el asalto.

Al intentar ser fiscalizados en la intersección de Vespucio con Avenida Central, los sujetos se dieron a la fuga, activando un operativo que contó con el apoyo de un helicóptero institucional.

"Una víctima, adulta mayor de 85 años de edad, es intimidada por un grupo de cuatro sujetos quienes le sustraen, mediante violencia e intimidación, su vehículo, dándose a la fuga", explicó el fiscal Juan Cheuquiante, jefe de la Fiscalía de Flagrancia Regional Metropolitana Sur.

La huida de los delincuentes finalizó abruptamente en la intersección de Américo Vespucio con calle Los Mares, en la comuna de Pudahuel, donde, debido a la alta velocidad y la presión del seguimiento policial, el conductor del vehículo en fuga perdió el control y chocó violentamente un poste del alumbrado público.

Tras el impacto, Carabineros logró capturar a dos de los ocupantes, ambos de nacionalidad chilena y sin antecedentes policiales. Al registrar el automóvil, los efectivos encontraron placas patentes artesanales y diversas herramientas utilizadas habitualmente para la comisión de delitos.

Tras ser puestos a disposición de la justicia, los dos menores de edad fueron formalizados por el delito de receptación de vehículo motorizado y otros ilícitos derivados del robo con intimidación.

Pese a no contar con registros delictuales anteriores, la gravedad de los hechos y el peligro para la seguridad de la sociedad llevaron al tribunal a decretar la medida cautelar de internación provisoria para ambos adolescentes.

Las autoridades continúan las diligencias para dar con el paradero de los otros dos sujetos que participaron en el asalto y que no se encontraban en el vehículo al momento del choque.