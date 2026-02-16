Macarena Tondreau y su hija sufrieron violenta encerrona en Vitacura

La actriz y presentadora de televisión Macarena Tondreau sufrió un violento robo con intimidación durante la madrugada de este lunes mientras circulaba por la comuna capitalina de Vitacura.

Según la información policial, sujetos encapuchados interceptaron su vehículo y, premunidos con armas de fuego y martillos, la obligaron a descender junto a su hija menor de edad.

"Un vehículo se posicionó delante de ellas, momento en los cuales descienden una cantidad entre tres a cuatro sujetos desconocidos masculinos, los cuales intimidan a la víctima con armas de fuego y otros elementos tipo martillo, logrando bajar a la persona para así hacerse del vehículo y huir en dirección desconocida", dijo el subcomisario Luis Torres, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Ambas víctimas resultaron ilesas y el automóvil fue hallado horas más tarde abandonado en la comuna capitalina de Conchalí.

La BIRO se encuentra analizando las cámaras de seguridad para identificar a la banda criminal detrás de este asalto.