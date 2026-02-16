Síguenos:
Tópicos: País | Población | Adulto mayor

Boric por reforma de pensiones: No es un triunfo ni de Gobierno ni de oposición

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Presidente de la República destacó los primeros pasos en la implementación de la norma.

"Recuerdo que algunos nos decía que estábamos entregando las banderas por las que habíamos peleado y a otros los trataban de que eran una 'derechita cobarde'", sostuvo.

El Presidente Gabriel Boric participó este lunes de la vocería en el Palacio de La Moneda con el propósito de destacar los primeros pasos en la implementación de la reforma previsional.

El Mandatario le dio la palabra a una de las beneficiadas que estaba presente, llamada Teresa, quien agradeció la norma, pero también pidió que los pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) obtengan un reajuste.

Por su parte, Boric destacó los acuerdos que se llegaron durante la tramitación, pese al clima político no agradable en esos momentos.

"Diferentes actores de la sociedad civil que vieron que había una posibilidad, una ventana de posibilidad, y dijimos: '¿Saben qué? Hagamos el esfuerzo'. Y se recibieron críticas de lado y lado", afirmó.

En ese sentido, apuntó que "recuerdo que algunos nos decían que estábamos entregando las banderas por las que habíamos peleado; a los otros los trataban algunos de que eran una 'derechita cobarde' por llegar a acuerdos con el Gobierno. Y cada uno por su lado siguió firme soportando las presiones de los grupos que no querían que hubiera acuerdo".

"Al final, cuando se hacen políticas públicas de esta envergadura -una reforma de pensiones que había demorado más de 10 años en salir- no es un triunfo ni de Gobierno ni de oposición, es un triunfo de las 'señoras Teresa' de Chile", recalcó.

En portada