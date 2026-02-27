Maipú: Adolescente de 16 años fue baleado en la cabeza durante encerrona

Un adolescente de 16 años, de nacionalidad venezolana, fue baleado en la cabeza este viernes durante una encerrona en la esquina de Los Conquistadores con Rinconada, en la capitalina comuna de Maipú.

Según información policial, la víctima iba en el asiento de copiloto -acompañado de un conductor adulto, su padre- cuando su vehículo fue interceptado por desconocidos.

Al percatarse de la emboscada, la persona que conducía el automóvil intentó realizar una maniobra para evadir el atraco, pero el asaltante abrió fuego, impactando directamente en la cabeza del menor.

"Un padre con su hijo regresaban a su hogar. En este lugar fueron interceptados por un vehículo de color blanco, desde el cual desciende un infractor de ley, el cual, sin motivo alguno, le efectúa un disparo al automóvil", detalló el teniente coronel Carlos Weinberg, prefecto de Santiago Rinconada.

"Lamentablemente, el disparo lesiona al menor, es un adolescente de 16 años de edad de nacionalidad venezolana", indicó la autoridad.

Dada la gravedad de la lesión, Carabineros dispuso de un helicóptero institucional para realizar el traslado del joven hasta la Clínica Las Condes, donde es atendido y permanece en riesgo vital.