Maipú: Asaltantes golpearon y rociaron gas pimienta a víctima de "portonazo"

Un suboficial en retiro de la Fuerza Aérea de Chile sufrió un violento robo con intimidación de vehículo -delito conocido como "portonazo"- en su domicilio de la comuna capitalina de Maipú.

De acuerdo a la información policial, el ex uniformado fue golpeado con un arma de fuego en su cabeza - lo que le provocó una herida leve- y recibió descargas de gas pimienta por cuatro delincuentes.

"Voy a cerrar el portón y se me abalanzaron alrededor de cuatro individuos. Uno de ellos me agarró y el otro de inmediato me tiró un gas pimienta hacia la cabeza, hacia los ojos. En ese momento también me pegaron un 'cachazo' con un arma de fuego y lo único que me pidieron fue que le entregara las llaves", relató la victima, Carlos Orellana, a Cooperativa.

"Los sujetos se dieron a la fuga, en tanto que la víctima dio aviso a la institución (Carabineros) rápidamente informando que el vehículo contaba con un sistema GPS", detalló el capitán Rodrigo Vera, subcomisario de servicios de la 30a Comisaría de Radiopatrullas.

El vehículo fue localizado en el kilómetro 45 de la Ruta 5 Norte, iniciándose una persecución que culminó en el kilómetro 62, a la altura de Tiltil, con la detención de dos sujetos y la recuperación del auto robado.

Ambos detenidos -dos adultos que cuentan con antecedentes policiales-

serán formalizados por el delito de receptación.

Los otros dos delincuentes que participaron el "portonazo" permanecen prófugos.