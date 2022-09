"Motochorros" asaltaron a conductor y le robaron camioneta comprada hace cuatro días

Este lunes por la noche, un conductor fue blanco de un violento "portonazo" por denominados "motochorros" en la comuna capitalina de La Cisterna.

El asalto se produjo cuando la víctima regresaba en su camioneta junto a su suegro a su casa en el sector de Francia con Letras, siendo abordado por cuatro delincuentes que se trasladaban en dos motocicletas y estaban premunidos de armas.

Según relató el afectado, había comprado el vehículo cuatro días atrás y no tenía seguro.

"Venía llegando con mi suegro de trabajar. Me dispuse a estacionarme al frente. Llamé a mi esposa para que me abriera el portón del garaje. En realidad, estaba full entretenido con el tema de la llamada. Cuando me percato es que me están tocando la ventana de la camioneta con armas de fuego", relató el automovilista.

"Fue en ese momento que me dispuse a bajar del vehículo, no opuse resistencia y entregué el auto", agregó.

El capitán Carlos Pérez, oficial de ronda de la Prefectura Sur de Carabineros, señaló que "no podemos saber si era un arma de fuego o de fantasía, pero lo que sí podemos saber es que fue un robo que estaba plenamente estudiado por estos individuos".

Hasta el momento no hay detenidos por este caso.