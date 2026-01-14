Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Padre e hija sufrieron violenta encerrona en Quinta Normal

Autor: Redacción Cooperativa
Un padre y su hija fueron víctimas de una violenta encerrona durante la noche de este martes en la comuna de Quinta Normal.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas, cuando el vehículo en el que se desplazaban fue interceptado por dos delincuentes, quienes rompieron uno de los vidrios e intimidaron al conductor.

Según relató el capitán Nicolás Valenzuela, "una víctima, adulto, con su hija menor de edad, llegan hasta dependencias de la guardia de la Subcomisaría Carrascal, con la finalidad de estampar una denuncia por un robo de su vehículo motorizado con intimidación, cuando se desplazaban por Costanera Sur con Pasaje 9, donde son abordados por un vehículo blanco, del cual descienden dos sujetos a rostro cubierto, premunidos con armamento de fuego, quienes proceden a intimidarlo y a fracturar uno de los vidrios del costado del copiloto, haciéndolos descender del vehículo y llevándoselo".

