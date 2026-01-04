Persecución policial en Lo Espejo por auto robado deja tres detenidos, uno de ellos baleado

Una persecución policial por auto robado en la comuna de Lo Espejo se saldó con al menos tres detenidos, siendo uno de ellos baleado por carabineros tras apuntarles con un arma de fuego.

Los hechos comenzaron a las 10:30 horas de esta jornada, cuando policías de la 11ª Comisaría de Lo Espejo detectaron un vehículo robado en la esquina de la Avenida Clotario Blest y la calle Lincoln, por lo que hicieron un seguimiento.

Posteriormente, en un momento dado de la persecución, los uniformados intentaron fiscalizar el automóvil, pero de él descendió uno de los sujetos, que procedió a apuntar con un arma a Carabineros.

El comandante Marcelino Espinoza, de la Prefectura Santiago Rinconada, precisó que "carabineros intentan fiscalizar a este vehículo, el cual los intenta atropellar. Más aún, uno de los delincuentes, específicamente el copiloto, extrajo un arma de fuego con el que apunta a los funcionarios".

Como respuesta, uno de los oficiales extrajo su pistola de servicio y le disparó en el cuerpo al individuo, lesionándolo en la zona lumbar. Luego, el seguimiento se reanudó y finalizó con la detención de todos los ocupantes del móvil robado.