Sector oriente de Santiago: "Portonazos" en 2025 anotaron la cifra más baja en cuatro años

El Ministerio Público informó que en 2025 se registró la menor cantidad de robos violentos de vehículos -conocidos popularmente como "portonazos"- en el sector oriente de la Región Metropolitana en los últimos cuatro años.

Las cifras fueron reveladas por la Fiscalía Metropolitana Oriente, en cuya jurisdicción -que abarca La Florida, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Macul, Ñuñoa, Peñalolén, Providencia y Vitacura- se concentran la mayor cantidad de estos delitos, consignó Emol.

Según detalló el ente persecutor, en la zona oriente de la RM se registraron 1.149 portonazos durante el año pasado, el registro más bajo desde el año 2022.

En 2022, en tanto, se reportaron 2.077 robos violentos de vehículos, la cifra más alta en el mencionado periodo. En 2023 se registró una disminución de portonazos, pues bajó a 1.720, mientras que en 2024 se reportó una pequeña alza: llegó a 1.823.

En dicho periodo se registraron, en total, 6.769 portonazos en la zona oriente de la capital.

Desglose por comunas

Respecto al desglose por territorio, siete de las nueve comunas bajo la jurisdicción de la Fiscalía Metropolitana Oriente reportaron un descenso en el robo violento de vehículos:

Macul lidera con 59,5% menos, bajando de 393 portonazos a 159.

bajando de 393 portonazos a 159. La Reina anotó una baja de 59,4% , disminuyendo de 63 a 26.

, disminuyendo de 63 a 26. Ñuñoa tuvo una caída de 46,5%, pasando de 243 a 130.

Otra comunas que lograron un descenso en robos violentos de vehículos fueron Lo Barnechea, donde la cifra cayó en 42,3%; mientras que Vitacura alcanzó una caída de 7,7%.

En contraparte, Las Condes y Providencia fueron las únicas dos comunas de la zona que aumentaron las cifras de portonazos.

La comuna encabezada por la alcaldesa Catalina San Martín registró un alza de 29,4%: pasó de 68 a 88; mientras que en la liderada por Jaime Bellolio aumentó 11,5%, de 96 a 107 portonazos.