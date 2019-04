Un taxista fue apuñalado en violento asalto en Cerro Navia

Un taxista fue apuñalado durante un violento asalto en la comuna de Cerro Navia, en el sector norponiente de la ciudad de Santiago, durante la madrugada de este martes.

Dos sujetos, haciéndose pasar por pasajeros, abordaron al conductor en la intersección de calle Neptuno con Avenida José Joaquín Pérez; luego, lo intimidaron y lo obligaron a circular por diferentes sectores de la comuna a bordo del vehículo, un Nissan V16.

"En el camino me cambiaron el destino hacia Vicuña Rozas; después, en Araucanía, estaban obligándome a meternos en un pasaje sin salida. En ese instante, el hombre de atrás me ahorca y yo acelero, porque había gente una cuadra más allá y quería pedir ayuda, pero él empezó a apuñalarme las piernas, el cuerpo", contó a Cooperativa la víctima, Javier Ordoña, que resultó con heridas en sus extremidades inferiores, su estómago y su rostro.

"Me tiraron al suelo, salieron arrancando, la gente los vio, me acerqué a la gente, me prestaron el teléfono, (...) y ahí llamamos a Carabineros", relató el afectado en las afueras de la 45° Comisaría de Cerro Navia.

Tras un patrullaje, personal policial logró identificar el vehículo robado y detuvieron a uno de los dos sujetos (25 años), que además fue sorprendido con pertenencias de la víctima.

El otro asaltante -que, según la víctima, fue quien le propinó las puñaladas- se mantiene prófugo.