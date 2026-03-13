Una de sus víctimas fue un PDI: Cayó banda que perpetraba "abordazos" en servicentros

La PDI detuvo a tres sujetos miembros de una banda criminal que se dedicaba a perpetrar "abordazos" en servicentros del sector norte de la Región Metropolitana.

La policía investigaba dos casos en particular: el primero, ocurrido en Colina, donde la víctima fue apuñalada por la banda; y el segundo, en Quilicura, donde el afectado correspondió a un funcionario de la PDI que efectuó disparos y mató a uno de los delincuentes.

El subprefecto René Quintanilla, jefe de la Brigada de Robos Centro Norte de la PDI, informó que la banda "es integrada por sujetos jóvenes muy violentos. En uno de los hechos, apuñalaron a una de las víctimas; y en el otro hecho, intimidan con armas de fuego".