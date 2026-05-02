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Tópicos: País | Policial

Robo frustrado en sucursal de banco: Ladrones huyeron antes de la llegada de Carabineros

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Un grupo de seis personas encapuchadas y armadas llegó al BancoEstado de Conchalí y trataron de entrar a la bóveda.

La activación de las alarmas y las sirenas de Carabineros lograron que los sujetos no cometieran el delito y huyeran el lugar.

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Un robo frustrado a una sucursal de BancoEstado se registró esta mañana en la comuna de Conchalí, donde delincuentes al percatarse de la presencia policial se fueron sin cometer el delito.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 8:20 de la mañana en la sucursal de Avenida Independencia con Corbeta Esmeralda, hasta donde llegó un grupo de seis sujetos encapuchados, con overoles blancos y armados, quienes intimidaron a los trabajadores del lugar para llegar a la bóveda.

"Paralelamente se dan los avisos y comunicación de alarmas y emergencias. Los individuos, aparentemente al escuchar la sirena de los vehículos policiales que se acercaban al lugar, dejan de hacer lo que estaban haciendo y huyen de la sucursal sin lograr su cometido", detalló el teniente coronel Rodrigo Insulza, de la Prefectura Norte de Carabineros.

Los sujetos huyeron en dos vehículos, los que fueron posteriormente encontrados abandonados: uno en la propia comuna de Conchalí, con elementos para la realización del delito, y el segundo, en la comuna de Lo Espejo, incinerado.

El procedimiento continúa en desarrollo con el apoyo de la Prefectura Aérea, quienes están en la búsqueda de los sujetos que participaron del hecho.

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