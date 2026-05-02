SAG confirmó detección de gripe aviar en tres comunas de Los Lagos

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó haber detectado la gripe aviar en aves de tres comunas de la Región de Los Lagos: Ancud, Curaco de Vélez y Puyehue.

De acuerdo con Emol, los hallazgos del subtipo H5N1 se dieron en muestras de un pato quetro y de un cisne de cuello negro en las dos primeras comunas, respectivamente, luego de recibir denuncias ciudadanas.

Tras los avisos, equipos del SAG de las oficinas de Castro y Ancud verificaron los reportes, para luego activar los protocolos sanitarios establecidos para la contingencia.

A partir de los hallazgos, la entidad inició el desarrollo de acciones de vigilancia y control sanitario, como el monitoreo activo en los sitios de hallazgo, el retiro de otras aves muertas, el refuerzo de las medidas de bioseguridad en sistemas productivos de traspatio cercanos al borde costero y la difusión de riesgo hacia la comunidad.

Puyehue: Muerte de 50 aves aproximadamente

En tanto, en la comuna de Puyehue, el SAG registró el primer hallazgo del virus en aves de traspatio, luego que se denunciara la muerte de aproximadamente 50 aves domésticas, entre gallinas y pavos.

En el lugar, profesionales de la oficina del Servicio en Osorno constataron las muertes y la presencia de aves con síntomas compatibles con la enfermedad.

"Las muestras obtenidas durante la atención de la denuncia fueron enviadas al Laboratorio del SAG, donde se confirmó oficialmente la presencia del virus IAAP H5N1", detalló al Diario el Llanquihue Juan José Llantén, jefe de campaña de influenza aviar del SAG.

En el mismo medio, el seremi de Agricultura de Los Lagos, Francisco Cárcamo, llamó a la comunidad a "mantener la calma, hacer las denuncias correspondientes cuando vean algún tipo de ave, ya sea silvestre o de corral, a través de los canales oficiales del SAG o al fono denuncia número 1412".

La entidad recordó que la influenza aviar es una enfermedad que puede transmitirse a las personas, por lo que recomendó no manipular ni tomar contacto con aves enfermas o muertas.