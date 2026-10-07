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Tópicos: País | Policial | Robos

Carabineros desbarató a banda dedicada a violentos robos en el Parque de Los Reyes

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Carabineros informó la detención de parte de una banda denominada "La jauría" que operaba en el Parque de Los Reyes, realizando violentos robos con intimidación en ese sector.

La organización está integrada por siete sujetos extranjeros que entre mayo y agosto acumulan cerca de 16 denuncias. De acuerdo a información policial, actuaban de forma violenta e incluso obligaban a las víctimas a realizar transferencias bancarias.

Personal del GOPE hizo entrada y registro en distintos domicilios, donde se detuvo a parte del grupo criminal.

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