Carabineros detuvo a sujeto con amplio prontuario por violento robo a adultas mayores

Carabineros detuvo al sospechoso de un violento robo con intimidación que afectó a dos adultas mayores en la capitalina comuna de Huechuraba.

Según la información policial, este hecho se registró el fin de semana, cuando las víctimas fueron abordadas por dos delincuentes, quienes, mediante amenazas y el uso de la fuerza, les arrebataron sus pertenencias personales.

"El sábado, alrededor de las 15.00 horas, se viralizó a través de redes sociales un video en el que se observa a individuos que descienden de un vehículo y cometen un robo con violencia en contra de dos adultos mayores, sustrayéndoles diversas especies en la comuna de Huechuraba", confirmó el mayor Pablo Fuentes, de la 54 Comisaría de Huechuraba.

Tras la recolección de testimonios y el análisis de las distintas evidencias, se logró reconstruir la ruta de escape de al menos uno de estos asaltantes y así dar con su paradero, para posteriormente proceder a su detención.

Este criminal, de 29 años, cuenta con un extenso historial delictivo.

Las autoridades continúan trabajando para dar con el paradero del segundo sujeto involucrado en el violento asalto.