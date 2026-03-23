Con método del alunizaje: Perfumería de Providencia sufrió millonario robo

Un millonario robo se registró en una perfumería ubicada en la comuna de Providencia, donde un grupo de sujetos utilizó el método del alunizaje.

El hecho ocurrió en la calle Guardia Vieja, hasta donde llegaron los delincuentes en un vehículo con encargo por robo, el que usaron para romper la vitrina del local.

Según explicó la capitán Jessica González, "conforme a un registro que pudo aportar testigos de un edificio colindante de la perfumería, se aprecia que desde el interior salen estos sujetos con bolsos, aparentemente con las especies en su interior".

"Se aprecia también en este registro que habrían huido en un segundo vehículo, que habría sido utilizado también para cometer este ilícito", detalló.

Aunque hasta el momento se desconoce el avalúo de lo robado, se estima que son varios millones de pesos en mercadería.