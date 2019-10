Delincuentes armados intimidaron a trabajadora en asalto a minimarket de San Joaquín

Un violento asalto afectó a un minimarket ubicado en la comuna capitalina de San Joaquín minutos antes de las 22.00 horas de este martes.

El hecho se registró en la tienda Kelos, emplazado en la calle Santa Elena, hasta llegó una banda de cuatro delincuentes que intimidaron a una trabajadora del local.

"Cuatro individuos premunidos de armas de fuego y amas, con sus rostros cubiertos, golpearon e intimidaron a una cajera, de nacionalidad venezolana, que se encontraba cerrando el local", detalló el capitán de Carabineros Luis Segura.

Los sujetos huyeron a bordo de de una camioneta con un botín de 60 mil pesos en efectivo y cajas de cigarrillos (avaluadas en 240 mil pesos).

"Yo estaba por cerrar cajas y rápidamente vi cuando entraron estos delincuentes . Yo iba a cerrar, pero entraron a la fuerza, me golpearon y caí al suelo. En ese momento yo tenía el teléfono y no dejé que me lo quitaran, por lo que me empezaron a decir que se los pasara. Así fue hasta que me lanzaron al piso y me arrinconaron", relató la trabajadora afectada.

Por el momento, no hay detenidos por este hecho.

Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros de San Joaquín trabaja para dar con la identidad y el paradero de los asaltantes.