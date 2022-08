Delincuentes asaltaron furgón escolar repleto de niños en Puente Alto

Un violento asalto afectó este miércoles por la mañana a un furgón escolar que transportaba a 10 niños en la comuna de Puente Alto.

Según los primeros antecedentes, el incidente ocurrió cuando la conductora trasladaba a ocho alumnos de Primero Básico, una escolar de Sexto Básico y otra niña de 10 años que iba de copilota, mientras esperaba a un undécimo en su domicilio, ubicado en el sector de Volcán Viedma con Cerro Tronador.

En esos momentos fueron interceptados por un grupo de delincuentes, quienes abrieron la puerta de la conductora, la amenazaron y le sustrajeron las llaves del furgón.

Asimismo, le robaron un bolso a la niña de 10 años.

Finalmente, los ladrones huyeron sin concretar el robo del vehículo.

"Estoy esperando y llega un auto, un 4x4. Había una niña esperando un micro ahí (en un paradero cercano) y la empezaron a robar. Yo veía que la movían para todos lados, la intenté poner el seguro de puerta y el tipo me abrió la puerta y se metió adentro, me sacó las llaves, me tiró mis documentos, los bananos que tenía, y le robó la mochila a la niña (que iba sentada en el asiento del copiloto). La niña la afirmaba, la tironeó y le tiró la lonchera", contó la conductora, conocida como "tía Doris".

La mujer relató que los niños se mantuvieron en calma durante el atraco.

"(Los más pequeños) iban jugando con un juguete y (la niña de 6° Básico) les dijo que apagaran el juguete y se quedaron calladitos. No se movieron y no los vieron", relató.