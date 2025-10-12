Detienen a adulta mayor tras hallazgo de notebooks robados a director de Paz Ciudadana

La PDI detuvo a una adulta mayor en la comuna de San Pedro de La Paz (Región del Biobío) por el delito flagrante de receptación, luego de hallarse, en el domicilio donde se encontraba, notebooks pertenecientes al director de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson.

Johnson sufrió el hurto el miércoles, mientras participaba de un evento en la comuna de Concepción. La Brigada Investigadora de Robos de la PDI de la ciudad realizó las diligencias respectivas e identificó al presunto autor del delito, por lo que ingresó a su vivienda la noche del sábado, ubicada en la población Candelaria en San Pedro de La Paz.

Al interior del inmueble se encontró "la totalidad de las especies sustraídas y se detuvo a una mujer mayor de edad por el delito de receptación flagrante, que además tenía antecedentes de detención por infracción a la Ley de Drogas", dijo el subprefecto Cristián Iribarra, jefe de la Brigada.