Diputado Hernán Palma sufrió millonario robo en su casa de Peñalolén

El diputado Hernán Palma (IND-PH) fue víctima de un millonario robo en su domicilio ubicado en la comuna de Peñalolén. El hecho ocurrió durante la tarde y noche del domingo, mientras el parlamentario se encontraba fuera de su hogar.

Según relató el propio afectado, salió de su casa con dirección a su oficina distrital en Puente Alto, la cual también había sido vandalizada previamente.

Al regresar a su vivienda cerca de las 22:00 horas, se percató de que algo andaba mal al no encontrar el vehículo de su pareja estacionado en el lugar.

"Regresé a mi hogar y constaté que el vehículo de mi pareja, que es un Chery, no estaba. Lo cual, obviamente, despertó mi alerta", señaló el diputado Palma.

Al acercarse, comprobó que los delincuentes habían forzado el portón de ingreso y la puerta principal de la casa.

Una vez dentro, el parlamentario se encontró con un escenario de completo desorden. "Mi pieza estaba totalmente 'patas para arriba'", relató y agregó que "desmantelaron todo buscando objetos de valor".

Entre las especies sustraídas se encuentran un computador con información relevante de su labor legislativa, instrumentos musicales, como la guitarra eléctrica de su hijo, televisores y otros objetos de valor. El avalúo total del botín, según el diputado, se acerca a los 7 millones de pesos.

El parlamentario también manifestó su preocupación por la integridad de su mascota, que era el único integrante de la familia que se encontraba en la casa al momento del robo.