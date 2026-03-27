Dos detenidos tras robo a farmacia y posterior persecución por varias comunas

Un robo a una farmacia en la comuna de Las Condes desencadenó una prolongada persecución policial que se extendió por varias comunas de Santiago la noche de este jueves, finalizando con una colisión y la detención de dos delincuentes en Recoleta.

Según la información policial, el hecho se originó en la intersección de Estrella del Norte con Avenida Kennedy, donde un grupo de cometió el delito y huyó del lugar, lo que motivó el seguimiento de Carabineros.

La persecución se prolongó por distintos puntos de la capital hasta finalizar en Recoleta, en calle Lastra con Avenida Recoleta, donde se logró la detención de estos sujetos luego de chocar el vehículo en que se trasladaban.

"El vehículo del cual se movilizaban los individuos se detiene por razones que se investigan, por lo cual Carabineros en forma inmediata desciende del vehículo policial, siendo apuntados por uno de los individuos que mantenía esta arma de fantasía", detalló la capitana María Elena Cofré, jefa operativa de la 17a. Comisaría Las Condes.

Frente a esta situación, la uniformada confirmó que los carabineros hicieron "uso de su arma de servicio, procediendo a efectuar dos disparos".

"Posterior a ello, los individuos continúan su marcha, siguiendo la persecución de ellos, los cuales finalmente colisionan en el sector de Recoleta", puntualizó Cofré, que reportó también que varias personas en el lugar estuvieron cerca de ser alcanzadas por el vehículo de estos criminales.

El Ministerio Público tendrá que determinar las responsabilidades de los detenidos en este procedimiento, tanto por el robo en la farmacia como en la persecución policial que derivaba posteriormente.