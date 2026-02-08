Síguenos:
País | Policial | Robos

Encapuchados robaron dinero y artículos en servicentro de Conchalí

Pablo Rivera
Cooperativa.cl
Cinco sujetos encapuchados aparentemente armados perpetraron un robo en una estación de servicio Aramco en el sector de Américo Vespucio, en la comuna de Conchalí.

El ilícito ocurrió durante la madrugada de este domingo, cuando los antisociales intimidaron a las cajeras y sustrajeron artículos y dinero en efectivo, correspondiente a las rentas de la jornada. 

Los sujetos también robaron pertenencias de los clientes que se encontraban en el lugar y, posteriormente, huyeron en dirección desconocida.

