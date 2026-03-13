Alcaraz superó a Norrie y se metió en su quinta semifinal seguida en Indian Wells

El tenista español Carlos Alcaraz (1° de la ATP) superó este jueves al británico Cameron Norrie (29°) y se clasificó para su quinta semifinal consecutiva en el Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos), en la que se medirá al ruso Daniil Medvedev.

El español, número uno del mundo, derrotó a Norrie por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 33 minutos.

Alcaraz extendió así su invicto en 2026 con un balance de 16-0 y con dos títulos bajo el brazo: el Abierto de Australia y el 500 de Doha.

Norrie es uno de los pocos tenistas en el circuito que se siente cómodo compitiendo con Alcaraz. De hecho, el británico se había impuesto en tres de sus últimos cinco enfrentamientos, sin embargo, el murciano demostró su calidad en el cemento californiano.