Mall Plaza implementará reconocimiento facial tras violentos asaltos

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y Carabineros se reunieron con representantes del Mall Plaza para abordar una agenda que permita mejorar las condiciones de seguridad y evitar asaltos violentos con balaceras en los recintos.

Esto luego que los dos asaltos en el Mall Plaza Vespucio entre el domingo y el lunes alertaran a las autoridades por los protocolos de seguridad que se están aplicando en los centros comerciales.

El gerente de operaciones de Mall Plaza, Antonio Braghetto, indicó que "un hecho de esa naturaleza claramente nos supera y hemos venido también a pedir ayuda".

"Nosotros, de manera inmediata, (implementaremos) un reforzamiento importante de la seguridad y no debiera transcurrir más de una semana en que esté todo implementado. Segundo, la implementación de sistemas de alerta temprana que incluye lo que es el digitalizador de patente y, tercero, la implementación de reconocimiento facial, todo en coordinación y de acuerdo a la normativa que el Ministerio del Interior está estableciendo al respecto", aseveró.

Mientras que el subsecretario Ubilla indicó que son medidas adicionales a las que ya exige el OS-10 de Carabineros en los centros comerciales.

"Estas son medidas adicionales, no es que sea voluntario o no voluntario. Ellos se comprometieron a someterse a esta evaluación del Ministerio del Interior, a implementar estas medidas", dijo.

Además, Ubilla sostuvo que "hay diferencias que tenemos que hacernos cargo. No necesariamente esas diferencias tienen que ver con características socioeconómicas de las comunas específicamente. Esto no es que sea un sesgo negativo de una institución que quiere distribuir arbitrariamente a sus funcionarios, sino que hay otras variables que influyen de acuerdo al criterio objetivo que hoy se usa".

Desde Mall Plaza, a través de un comunicado, indicaron que se aumentó en un 50 por ciento de la dotación de seguridad para el centro comercial Vespucio, junto con un control permanente de todos los autos que ingresen al recinto a través de la implementación de nuevos sistemas de grabación, videoanalíticas y digitalización de patentes "que permitirá advertir cualquier irregularidad en los vehículos".

"Esperamos que todas estas medidas contribuyan a inhibir y reducir las acciones delictuales y nos permitan enfrentar de mejor manera la violencia con la que las bandas están actuando", dijo la empresa, junto con ratificar la incorporación de "tecnología de reconocimiento facial".

"No sé si piensan que la gente es tonta", cuestiona el alcalde Carter

En tanto, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien no fue invitado a este encuentro, fue crítico con las autoridades fiscalizadoras y los empresarios.

"Me da mucha pena saber que la autoridad a cargo de la seguridad ha preferido reunirse en privado con una empresa privada, con Carabineros, y no con los representantes de los vecinos de La Florida", cuestionó.

El jefe comunal dijo que "si esta va a ser la forma en que vamos a combatir el delito, yo lo lamento a pesar de que soy partidario del Gobierno del Presidente (Sebastián) Piñera".

"No sé si piensan que la gente es tonta o al menos pensarán que los van a engañar nuevamente. ¿Qué pasa con el centro comercial? ¿Por qué a él no se le aplica la ley con la misma firmeza que al resto de los ciudadanos? Yo creo que estos anuncios, los cuales no los creo, esto está en la misma línea de 'llegaremos hasta las últimas consecuencias'... los ciudadanos lo han escuchado, nunca consecuencias y, más que anuncios, obras", expresó.

Las medidas de seguridad no sólo serán en la cadena Mall Plaza, ya que el Gobierno y Carabineros están haciendo un estudio sobre las situaciones de riesgo y seguridad que pueden presentar este tipo de centros comerciales.