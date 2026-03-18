PDI frustró asalto armado en Estación Central: Dos delincuentes resultaron heridos de bala

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) frustraron un intento de robo a una sanguchería en la capitalina comuna de Estación Central la noche de este martes.

Según la información entregada, este hecho, registrado en calle Pablo Neruda, cerca de la estación de Metro Ecuador de la Línea 1, se dio cuando dos delincuentes, movilizados en una motocicleta y caracterizados de repartidores de comida rápida, llegaron al establecimiento armados con la intención de intimidar y sustraer especies a los dependientes.

Fue en ese momento que un funcionario de la PDI, que se encontraba al interior del local, sacó su arma de servicio y repelió este asalto.

"Un funcionario de nuestra institución, que se identifica como detective, frustra el delito. Los sujetos huyen, uno de ellos amenaza al detective, y es en ese momento cuando efectúa disparos para repeler el ataque de este delincuente", detalló el subprefecto René Quintanilla, de la Brigada de Robos de la PDI.

Ambos delincuentes resultaron heridos de bala, aunque fuera de riesgo vital, y fueron trasladados a un centro asistencial en calidad de detenidos por el intento de robo.