PDI recuperó cobre robado de la Catedral San Marcos en Arica

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos de Arica lograron recuperar más de 6 kilos de cobre que pertenecían a la estructura de la Catedral San Marcos.

El robo original se remonta al pasado 4 de diciembre, cuando desconocidos sustrajeron el material desde el techo de la sacristía del templo. El metal recuperado alcanza un valor comercial superior a los siete millones de pesos.

El operativo de hallazgo

La recuperación del material fue posible gracias a un proceso de fiscalización en recintos de reciclaje y compraventa de chatarra en el sector norte de la capital regional.

El subprefecto de la PDI de Arica Marcos Rojas entregó detalles sobre el procedimiento: "Dentro de la fiscalización se logró verificar que esta empresa mantenía oculto un saco con metales, específicamente cobre. Al hacer la verificación, se logró detectar que era una plancha de cobre que correspondía a la sustraída el pasado 4 de diciembre desde el monumento histórico nacional".

Como consecuencia de este hallazgo, la policía procedió a la detención de una mujer de nacionalidad venezolana, quien se encontraba a cargo del local fiscalizado.

La detenida puesta a disposición del Ministerio Público para su respectiva formalización de cargos por el delito flagrante de receptación.